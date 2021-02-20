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Bakan Pekcan: Elektronik ortamda imza beyanı için yasal altyapıyı oluşturduk

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İşletmelerimizin imza beyanlarının tamamen elektronik ortamda temin edilebilmesine ilişkin yasal altyapıyı oluşturduk, diğer kurumlarla entegrasyon çalışmalarına da başladık" dedi.

Güncellenme: 16:50, 20/02/2021
HaberlerEkonomi
Bakan Pekcan: Elektronik ortamda imza beyanı için yasal altyapıyı oluşturduk

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, işletmelerin imza beyanlarının tamamen elektronik ortamda temin edilebilmesine ilişkin yasal altyapının oluşturulduğunu, diğer kurumlarla entegrasyon çalışmalarına da başlandığını belirtti.

Bakan Pekcan, süreç tamamlandığında imza verilerinin bakanlığın elektronik ortamında temin edilerek, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne  kaydedileceğini belirterek, “Böylece Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne gidilmesine gerek kalmadan, elektronik ortamda şirket kurma süreçlerinin tamamlanması mümkün olacaktır. Ayrıca, bugün yürürlüğe koyduğumuz tebliğ ile fiziki olarak verilecek imza beyanlarında Ticaret Sicili Müdürlüklerinin yanı sıra noterleri de yetkilendirdik. Ülkemizdeki iş süreçlerini kolaylaştırmak konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İş dünyamızın da heyecanla beklediği bu yeni düzenlemelerimizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

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