Bakan Varank’tan derdini anlatan sanayiciye: Ne istiyorsun? Sadede gel

Söz konusu olay anını sosyal medya hesabından paylaşan DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Avukat Ertuğrul Kaya, “Lafa gelince tevazu, sahaya çıkınca ‘Ne istiyorsun sadede gel' öyle mi? Hiç kimse Gaziantep Sanayicisi'ne böyle hitap edemez” diye tepki gösterdi.

Tepkisini, “Sayın Varank, ‘Sadede gel' diye hitap ettiğiniz Gaziantepli sanayicimiz sizin yanlış ekonomi politikalarınıza rağmen yıllık 7 milyar dolar ihracat ile bu ülkenin ekonomisine katıyor. Sayın Varank, hani koro halinde, ‘Biz milletimizin emrindeyiz' diyorsunuz ya. Biz sanayicimizle diyaloğunuzda durumun hamasi sloganlarınızın tam aksi olduğunu bir kez daha gördük” şeklinde sürdüren ve bir dönem de AKP Gaziantep Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulunan DEVA Partisi İl Başkanı Avukat Kaya, şöyle devam etti:

GAZİANTEPLİ SANAYİCİLERDEN ÖZÜR DİLE

* Sayın Varank, ‘Sadede gel' diye hitap ettiğiniz Gaziantepli sanayicimiz, batırdığınız ekonomide devletten destek almadan alnının teriyle 7 milyar dolarlık ihracat destanı yazıyor.

* Diğer taraftan, AK Parti Gaziantep milletvekillerinin önünde cereyan eden bu diyaloğa sessiz kalmaları da ayrıca utanç verici. ‘Bir saniye sayın bakanım, sanayicimize böyle hitap etmemelisiniz' diyemediniz mi?

* Sayın Varank, şimdi sizi derhal kaba ve üstten davrandığınız sanayicimizin şahsında tüm Gaziantep'li sanayicilerimizden özür dilemeye davet ediyorum.

AÇILIŞLARA KATILMIŞ, KURULUK PATLICAN OYMUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 26 Haziran'da Gaziantep'e gerçekleştirdiği gezide, çeşitli açılışlar yapılmış, Bakan Varank bazı tesislerde de incelemelerde bulunmuştu.

Kadın Girişimci Evi'ni ziyareti sırasında kurutmalık patlıcan oyan Bakan'a burada kadın girişimciler tarafından kurulan serada yetiştirilen domateslerden hediye edilmişti. Varank, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerde de incelemelerde bulunmuştu.

1-Sayın Varank, aşağıdaki videoda size derdini anlatmaya çalışan Gaziantepli sanayicimize “ne istiyorsun, sadede gel” diyorsunuz. Hiç kimse Gaziantep sanayicisine böyle hitap edemez. Lafa gelince tevazu sahaya çıkınca “ne istiyorsun, sadede gel” öyle mi? pic.twitter.com/0xEoTs5X1i — Ertuğrul Kaya (@avertugrulkaya) July 1, 2021