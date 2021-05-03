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Bakanlıktan 1100 TL nakdi destek açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma döneminde 2 milyonun üzerinde haneye bin 100 TL nakdi destek verileceğini açıkladı.

Güncellenme: 00:07, 03/05/2021
HaberlerEkonomi
Bakanlıktan 1100 TL nakdi destek açıklaması

Bakan Yanık, destek paketini Twitter hesabından duyurdu. Yanık, yaptığı paylaşımda “2 milyonun üzerinde haneye bin 100’er liralık nakdi destek sağlıyoruz. Tam kapanma döneminde 2 milyar liranın üzerinde sosyal yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Salgının getirdiği bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.

ALTUN DA AÇIKLAMA YAPTI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Salgın sürecinde işçimizden sanayicimize, esnafımızdan çiftçimize kadar her kesimi destekledik. Şimdi de; ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programıyla’ 2 milyonun üzerinde haneye toplamda 2 milyar TL’yi aşan nakdi destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. DHA

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