Bakır ve platin fiyatlarında sert yükseliş

Bakır fiyatları, küresel ekonomik toparlanmanın metal talebini artıracağı hakkında iyimserliği canladırması ve tedarikin sıkı devam edeceğine dair beklentilerin desteği ile 9 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Londra Metal Borsası’nda 3 ay vadeli bakır, erken Asya işlemleri saatlerinde yüzde 0,5 artarak 8.434 dolar/ton ile üç gün üst üste artarak Mayıs 2012’den beri en yüksek seviyesini gördü.

Böylelikle bakır vadeli işlemleri, 2 Şubat’ta 7.712 dolara düşmesinden beri yüzde 9,4 değer kazanmış oldu. Doların uluslararası piyasalarda zayıf olmasının da fiyatları desteklediği belirtildi.

PLATİN 6,5 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Global ekonomide toparlanmanın platine olan talebi ateşleyeceği beklentileri fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor.

Araçlarda katalitik konvertör için kullanılan platinde fiyat son 6,5 yılın en yüksek seviyesi olan 1336,50 dolar/ons seviyesini aşarak 1340,14 dolar/ons seviyesini test etti. Şu sıralarda da düne göre yüzde 2,14 artışla 1334,55 dolar/ons seviyesinde.

Analistler, Güney Afrika’da platin üretiminde yaşanan aksaklıklar, aşılama ile birlikte pandemiye ilişkin tedbirlerin gevşetileceği ve bunu araç satışlarında toparlanmaya yol açacağı beklentilerinin fiyatlara destek vermeye devam edeceğini öngörüyorlar.

Arzda sıkıntının sürmesi halinde platin fiyatını 1400 dolar/ons seviyesini görebileceği ifade ediliyor. Platin fiyatı 1400 dolar/ons seviyesini en son 9 Eylül 2014’te görmüştü.