Balon balığı avcılığına destek verilecek

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, geçerli ruhsata sahip balıkçı gemisiyle su ürünleri avcılığı faaliyeti sürdüren ve istilacı balon balığını avlayan balıkçılara, söz konusu balığın Lagocephalus Sceleratus türü için 500 bin adete kadar, adet başına 5 TL, diğer türleri için de 5 milyon adete kadar, adet başına 0.50 TL doğrudan destekleme ödemesi yapılacak.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü balon balığının, kıyılarımızda sekiz türü bulunduğunu açıklamıştı.

Kanyılmaz, istilacı balon balıklarının Süveyş Kanalı aracılığıyla Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'den Akdeniz'e göç ettiğini ve hızla yayıldığını belirtmişti.

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