Banka faizlerinin artması talebi frenlemiyor

Bankalar faizleri yükseltirken, tüketicinin kredi talebi de artıyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19'a yükseltmesini takip eden iki haftada (19 Mart- 2 Nisan) ihtiyaç kredisinde ortalama faiz yüzde 22.32'den 23.74'e, ticari kredilerde ortalama faizi ise yüzde 20.45'ten yüzde 21.78'e yükseldi. Ancak yükselen faiz vatandaşın kredi talebinin önünü alamadı.

BORÇ ARTIYOR

Şirketler de hane halkı da çarkı borçla döndürmeye devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre 19 Mart ile 2 Nisan arasındaki iki haftada toplam kredi hacmi 145 milyar lira artışla 3 trilyon 741 milyar 119 milyon liraya yükseldi. Söz konusu haftada kullandırılan tüketici kredilerinde 12 milyar 360 milyon TL artış gerçekleşti. Ticari krediler ise 132 milyar 640 milyon lira artışla 2 trilyon 894 milyar lirayı aştı. 13 haftalık kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi şubat ortasında gördüğü en düşük seviye olan yüzde 4.1'den, birinci çeyrek sonu itibarıyla yüzde 9.2'ye ulaştı.

CARİ AÇIĞA YOL AÇIYOR

Türkiye'de kredi akışına ilişkin gelişmeleri endişe ile izlediklerini belirten Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş Ekonomisti Robin Brooks, kredilere olan bağımlılık nedeniyle cari açığın büyümeye devam edeceği uyarısını yaptı. Brooks, “Bu artışın dış sermayenin kuruduğu bir ortamda aktiviteye destek olacağına şüphe yok. Ancak bu kredi büyümesinin maliyeti 2020 yılında görülenden daha fazla cari işlemler açığı ve daha zayıf TL olacak” yorumunu yaptı.

Rezervler eriyor, halk fakirleşiyor

Merkez Bankası (MB) verilerine göre brüt rezervler 2 Nisan ile sona eren haftada 2.8 milyar dolar azalarak 48 milyar 85 milyon dolara geriledi. Brüt rezervlerdeki iki haftalık düşüş ise 5.8 milyar dolar oldu. MB kuruna göre yapılan hesaplamayla net döviz rezervleri 10.7 milyar dolar oldu. Bu tutardan MB'nin yurtdışı ve yurtiçindeki bankalardan swap (takas) ile ödünç aldığı döviz ve altınlar düşüldüğünde rezervler eksi 49 milyar dolara geriledi.

Naci Ağbal'ın görevden alınmasının etkisiyle rezervlerde 6 milyar dolarlık kayıp oluştuğunu kaydeden Bluebay Asset Management'in yöneticisi Timothy Ash, sonuç olarak politika faizinin uzun süre yüksek kalacağı, milli gelirin ise düşmeye devam edeceği bir ekonomide Türk halkının daha da fakirleşeceğini ifade etti.

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