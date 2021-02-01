Bankacılık sektöründen büyük kâr

Bankacılık sektörünün 2020 yılı net kârı, güçlü kredi büyümesinin de desteği ile bir önceki yıla göre yüzde 22.3 artışla 59.97 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun aylık verilerine göre, aralık sonunda aktif büyüklüğü 6.1 trilyon liraya ulaşan sektörün kredileri de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 35 artışla 3.6 trilyon lira olarak gerçekleşti.

Bu artışta ise ekonomiyi pandemi etkisinden rahatlatmak adına düşük faizle verilen ihtiyaç ve konut başta olmak üzere verilen krediler etkili olmuştu.

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TAKİPTEKİ KREDİLER NEDEN ARTMADI?

Kredilerdeki bu artışa karşılık sektörün takipteki alacakları ise, BDDK’nın sorunlu kredilerin NPL’e atılması süresini uzatması kararının da etkisiyle neredeyse aynı kaldı. 2019 sonunda 151 milyar lira olan takipteki krediler 2020 sonunda 152.2 milyar lira oldu.

Böylece yüksek kredi büyümesinin yaşandığı bankacılık sektöründe neredeyse aynı kalan takipteki alacak rasyosu da 2019 yılındaki yüzde 5.36 seviyesinden 2020’de yüzde 4.07’ye geriledi.

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BDDK geçen sene mart ayındaki pandemi döneminde sorunlu kredilerin takibe atılması süresini ilk olarak 2020 sonuna, ardından da 30 Haziran 2021’e kadar uzatmıştı.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat da 2019 sonuna göre yüzde 34.6 artışla 3.5 trilyon TL’ye yükseldi.

Bankacılık sektörünün 2020 sonunda sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 19 seviyesinde gerçekleşti.