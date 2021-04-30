Bankacılık sektörünün net kârı arttı

Bankacılık sektörünün Ocak-Mart döneminde net kârı yüzde 4.3 artışla 16 milyar TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun aylık verilerine göre sektörün kredileri geçen yıl aynı döneme göre yüzde 30.4 artışla 3.78 trilyon lira oldu.

Buna karşılık sektörün takipteki alacak rasyosu ise martta yüzde 3.79’a geriledi. Bu oran geçen sene aynı dönemde yüzde 4.96 seviyesindeydi.

Geçen sene pandemi döneminde BDDK sorunlu kredilerin NPL’e atılma sürelerini 180 güne çıkarmış ve bu karar yıl sonuna kadar geçerli olmuştu. Ardından BDDK bu kararını bu sene haziran sonuna uzatmıştı. Bu süreçte geri ödenemeyen kredilerin takibe atılma döneminin uzamasının yanı sıra kredilerdeki artışın da devam etmesi rasyonun geçen seneye göre düşmesinde etkili.

Kredilerdeki artış geçen yıl sonuna göre ise yüzde 5.6 oldu.

Mevduatlar da 2020 yıl sonuna göre yüzde 5.4 artışla 3.64 trilyon lira olurken, sektörünün aktifleri de aynı dönemde yüzde 6.3 artışla 6.49 trilyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün martta sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 17.99 oldu. (Reuters)