Bankacılık sektörünün net kârı geriledi

Bankacılık sektörünün ocak-şubat döneminde net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 39 düşüşle 9.2 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun aylık verilerine göre krediler şubat sonunda geçen yıl aynı döneme göre yüzde 30 artışla 3.6 trilyon liraya ulaştı.

Şubat sonunda aktif büyüklüğü 6.1 trilyon lira olan bankacılık sektörünün mevduat büyüklüğü de mevduatları yüzde 28 artarak 3.45 trilyon liraya ulaştı.

TAKİBE DÜŞME SÜRESİ UZADI ALACAK RASYOSU DÜŞTÜ

Geçen sene şubat ayında yüzde 5.2 olan takipteki alacak rasyosu ise bu sene aynı ay yüzde 4.02 olarak gerçekleşti.

Geçen sene pandemi döneminde BDDK sorunlu kredilerin NPL’e atılma sürelerini 180 güne çıkarmış ve bu karar yıl sonuna kadar geçerli olmuştu.

Ardından BDDK bu kararını bu sene haziran sonuna uzatmıştı. Bu süreçte geri ödenemeyen kredilerin takibe atılma döneminin uzaması, bu da rasyonun geçen seneye göre düşmesinde etkili oldu.