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Bankaların çalışma saatleri belli oldu

Tam kapanma tedbirleri kapsamında bankalar makul sayıda personelle saat 10.00-16.00 arasında çalışacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:55, 29/04/2021
HaberlerEkonomi
Bankaların çalışma saatleri belli oldu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 29 Nisan–17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak “tam kapanma tedbirleri” kapsamında banka şubelerinin 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet vereceğini duyurdu.

TBB’den yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı ve bu kapsamda işlem yapılmak istenen banka şubesinin kapalı olması nedeniyle, 30 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında bankalara olan edimlerini vadesinde yerine getiremeyecek olan müşterilere, müşterilerin talebi ve taraflarca uzlaşılması kaydıyla, edim sürelerinin uzatılması hususunda üyelere tavsiyede bulunulmasına karar verildiği de belirtildi.

Öte yandan bankaların, uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul etmesine olanak sağlayan düzenleme 1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek.

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