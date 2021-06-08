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Bankaların sermaye yeterliliğinin ölçümünde değişiklik

Bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesi yönetmeliğinde "ipotek teminatlı menkul kıymet" tanımı çıkarıldı.

Güncellenme: 09:55, 08/06/2021
HaberlerEkonomi
Bankaların sermaye yeterliliğinin ölçümünde değişiklik

Bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelikten “ipotek teminatlı menkul kıymet” tanımı çıkarılarak “teminatlı menkul kıymet” tanımı eklendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle yapılan düzenlemeyle bankaların risklerinin sınıflandırılmasına yönelik 6. maddede, tanım maddesine eklenen teminatlı menkul kıymetin, teminatlı menkul kıymetler sınıfına dahil edilebilmesi için bu riskin sağlaması geren koşullar da belirlendi.

BDDK tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre, teminatlı menkul kıymetin, varlık havuzunun; merkezi yönetim, Merkez Bankası, kamu kuruluşu ya da çok taraflı kalkınma bankalarından olan ya da bunlarca garanti edilen alacaklardan, ikamet veya ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklardan, teminatlı menkul kıymet ihracının yüzde 15’ini geçmemek şartıyla yüzde 50 ya da daha düşük risk ağırlığına tekabül eden bankalardan veya aracı kurumlardan olan ya da bunlarca garanti edilen alacaklardan oluşması gerekiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) aynı gazetede yayımlanan kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin tebliğde de bu düzenlemeye paralel değişiklik yapıldı.

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