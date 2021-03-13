Başımıza işsizlik ve yoksulluk düştü

Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve geldiği andan itibaren eleştirilerin hedefinde olan Berat Albayrak, muhalefet partileri tarafından bugünkü ekonomik tablonun da sorumlusu olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta içinde yaptığı konuşmada “128 milyar dolarlık kayıp rezerv” eleştirilerine cevap verirken, “Damat kadar başınıza taş düşsün” dedi. “Bu söylemi ciddiye almakta yarar var” diyen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota, Albayrak döneminde uygulanan politikaların, kur, büyüme, işsizlik ve enflasyon gibi ekonomik göstergeleri nasıl etkilediğini ortaya koydu.

Albayrak, Temmuz 2018'de göreve başladığında enflasyonu yüzde 15.85 ile devraldı, Ekim 2018'de yüzde 25.24'e kadar çıktı. Enflasyon, istifasını sunduğu Kasım 2020'de yüzde 14.03 düzeyindeydi. DİSK Araştırma'nın geniş tanımlı işsizlik hesaplarına göre, işsizlik yüzde 17.30'dan yüzde 27'ye çıktı, geniş tanımlı işsiz sayısı da 3.8 milyon artışla 9.8 milyona çıktı.

TL YÜZDE 45 ERİDİ

Dolar, Albayrak'ın istifasını açıkladığı 6 Kasım 2020'de 8.5876 liraya kadar yükseldi. Geçen 28 aylık süreçte TL, dolar karşısında yüzde 45 eridi.

MB'nin swap sonrası net rezervi Temmuz 2018'de 32 milyar dolar iken Kasım 2020'de eksi 48 milyar dolara indi. Doların kontrol altında tutulması için bu dönemde 80 milyar dolarlık rezerv kullanıldığı tahmin ediliyor.

Dolarizasyon gündeme geldi ALBAYRAK'ın göreve ilk geldiği Temmuz 2018'in ikinci haftasında yurtiçi yerleşiklerin 158.9 milyar dolarlık döviz mevduatı bulunuyordu. 30 Ekim 2020 itibarıyla bu rakam, 221 milyar 38 milyon dolara ulaştı. Yani, döviz mevduatları 62 milyar dolar arttı.

URTİÇİ ‘ORİJİNAL GÜNAH’ 36 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Hazine görülmemiş bir hızda borçlanırken, bu süreçte mali disiplin sağlamak amacıyla iç piyasalardan sadece TL borçlanma stratejisi de terk edildi. Yurtiçi piyasalardan döviz ve altın cinsi borçlanma (literatürde orijinal günah deniyor) hızla artmaya başladı. Albayrak, göreve geldiğinde 1 trilyon TL olan Hazine'nin borç stoku 2020'nin Ekim ayı sonunda 1.9 trilyon TL'ye çıktı. Döviz borcunun toplam borç içindeki payı ise yüzde 58.3'e ulaştı. İç borç stokunun 301.5 milyar lira (36.3 milyar dolar) ile yüzde 27.2'sini döviz ve altın cinsinden iç borçlanma oluşturdu.