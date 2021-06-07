Başkentgaz’ın halka arz büyüklüğü 1.7 milyar oldu

Başkentgaz’ın 1.7 milyar lira büyüklüğündeki halka arzında en büyük payı yüzde 58.6 ile şirketin sahibi Torunlar Grubu aldı.

Türkiye’de 2018 yılından bu yana yapılan ikinci büyük halka arz olan Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO’nun halka arzında, Torunlar Grubu’na en az yüzde 40 pay tahsis edilmişti. Halka arz gerçekleşmesi ise Torunlar grubu ve çalışanlarının planlanandan daha yüksek tahsisat aldığını gösterdi.

Halka arzda bireysel yatırımcılar için yüzde 36 olarak planlanan tahsisat yüzde 28.6 olarak gerçekleşirken, fonlar gibi yurtiçi kurumsal yatırımcılar halka arz edilen hisselerin yüzde 13.4’ünü aldı.

Yurtdışı kurumsal yatırımcılar ise halka arzın yüzde 1.4’ünü aldı.

Şirketin ihraç ettiği 175 milyon lira nominal değerli hisseden 69 milyonu Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, 33.4 milyonu Torun Kağıt Pazarlama tarafından satın alındı.