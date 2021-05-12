Bayram şekerini de internetten alacağız

Bu bayram belki sevdiklerimize biz gidemeyeceğiz ama şeker ve çikolatalarımız internetten gidebilecek. Bayramlık şeker ve çikolata üreten şirketler tam kapanmada geçecek bu bayram için hazırlıklarını “online plana” göre yaptı.

Mondelez International Türkiye ve İhraç Pazarlar Genel Müdürü İhsan Karagöz bu bayram için 11 bin tonluk üretim gerçekleştirdiklerini söyleyerek, 6 bin 500 kişiye ek istihdam sağladıklarını belirtti. Karagöz, bu bayram şekerlerin de internetten satılacağını anlattı:

“2020'de online satışta yüzde 600'lük büyüme yaşadık. Bu paralelde Kent Şeker olarak bayrama özel şeker paketlerimizi online kanallar üzerinden de satışa sunduk. Ayrıca bu yıl bir adım daha atarak; Bana Bi, İste Gelsin ve Getir gibi anında teslimat kanalları ile de çalışmaya başladık. 2021'de de e-ticaret kanallarından satışta yüzde 100 büyüme hedefimiz var.”

Şölen CEO'su Elif Çoban da bu bayram online satış mağazası üzerinden tüketicilere ulaşacaklarını belirterek, 4 bin 500 kişilik ek istihdam yarattıklarını açıkladı. Bayramı da içine alan kapanmayla birlikte satışlarda bir miktar azalma beklediklerini anlatan Çoban, “İnternetten sevdiklerine hediye göndermek isteyenler için tüm satış kanallarından hizmet veriliyor” dedi.

KİLOGRAMI 40 TL'DEN UCUZ ÇİKOLATADAN ŞÜPHELENİN

■ Çikolatada kilogram fiyatı 40 TL'nin altında olan ürünlerin taklit veya kalitesiz olması olasılığı çok yüksek.

■ Çikolata için üzerinde kokolin veya kakao kaplı yazan ürünler gerçek çikolata değildir.

■ Gerçek çikolatanın en belirgin özelliklerinden biri pürüzsüz olması.

■ Ağızda metal tadı, yağlı, yapışkan kalıntı veya tabaka bırakmamalıdır.

■ Tadı acı olan çikolatalar ürünün taze olmadığının işaretidir.

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