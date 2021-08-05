Baz etkisi ile ekonomide %0.7’lik küçülme tahmini

Türkiye ekonomisi baz etkisi ile tarihi bir büyümeye imza atmaya hazırlanırken, BETAM araştırmaları reelde ise ikinci çeyrekte yüzde 0.7’lik bir küçülme yaşanacağına işaret etti.

SAYIME BAŞÇI

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Pandeminin ilk yılı olan 2020'deki kapanmaların etkisi ile yaşanan daralmanın ardından bu yılın aynı döneminde baz etkisi ile rekor büyüme bekleniyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan araştırmaya göre, kesinleşen nisan ve mayıs ayı ile kısmen açıklanan haziran ayı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) öncü göstergeleri kapsamında, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH'nin yüzde 18.0 büyümesi bekleniyor.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yapılan hesaplamada ise bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH'nin yüzde 0.7 küçüleceği öngörülüyor. “2020 yılının ikinci çeyreğinde GSYH'nin yıllık yüzde 10.3 daralması nedeniyle yılın ikinci çeyreği için yıldan yıla büyümede güçlü bir baz etkisi görmekteyiz. Yıllık yüzde 18.0 gibi büyük bir büyüme oranı bu baz etkisinden kaynaklanmaktadır. Öte yandan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriye göre çeyreklik büyüme rakamı bize ekonominin durumuyla ilgili daha doğru bir tablo sunuyor” denilen araştırmada, öncü göstergelerin neredeyse tamamında yıllık yüksek büyümelere karşılık çeyreklik küçülmeler olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Tüketim harcamalarında daralma yaşanacak

Araştırmaya göre çeyreklik karşılaştırmalarda tüketim harcamalarında daralma yaşanacağı aktarılırken, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla kamu tüketim harcamaları hariç (yüzde 1.4 büyüme) tüm tüketim öncü göstergelerinin küçüleceği hesaplanıyor. Araştırmada, “ÖTV yüzde 7.3, dayanıklı tüketim malları ise yüzde 3.7 ile en sert çeyreklik daralmaları kaydetmiştir” öngörüleri yapıldı.