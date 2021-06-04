Bazı ağaç ürünlerinin ihracatı izne bağlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliği ile bazı tür ağaç levha ürünleri ve belli kalınlıktaki ağaçlar, ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.
Tebliğde söz konusu ürünler şöyle sıralandı:
* Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar
* Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar
* Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm’yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)'in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)”.