Bazı alkol ürünlerine zam

Pernod Ricard grubu, ürünlerindeki yeni fiyat tarifesini açıkladı. Firmanın sattığı viski, votka gibi ürünler zamlandı.

Ağırlıklı olarak viski, votka, tekila ve cinin bulunduğu içki grubuna gelen zamlar 8 Temmuz’dan itibaren uygulamaya konmuş olacak.

ÖTV DEĞİŞMEDİ

Yeni fiyat tarifesine göre göre geçtiğimiz yıl aynı dönem 350 lira olan 1 litrelik Chivas 12 İskoç Viskisi, 399 lira; 255 lira olan 1 litrelik Absolut Vodka 300 lira oldu.

Temmuz ayıyla birlikte alkol ve tütün ürünlerinden alınan ÖTV’de değişiklik yapılmamıştı.

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