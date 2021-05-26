BDDK’dan Doğan Yatırım Bankası’na faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), D Yatırım Bankası AŞ’ye faaliyet izni verdi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Doğan Holding’in iştiraki D Yatırım Bankası’na Mart 2020’de BDDK’dan kuruluş onayı verilmişti. Banka 200 milyon TL başlangıç sermayesiyle Haziran 2020’de İstanbul Ticaret Sicili’ne kaydettirilmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan diğer BDDK kararında, MUFG Bank Turkey AŞ’ye kredi operasyonel işlemleri konusunda verilen destek/danışmanlık izninin kapsamı, banka bünyesinde yer alan banka ve diğer finansal kuruluşların Türkiye’ye yönelik faaliyetleri hariç olmak üzere, küresel işlem bankacılığı ürün ve hizmetlerini içerecek şekilde genişletildi.

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