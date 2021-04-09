Bedava maskede ölümcül şüphe

Hükümetin kamu hastanelerinde kullanılan maskeleri bedavaya getirmek için ihracatçılara hibe zorunluluğu getirmesinin faturasının doktor ve hastalara çıkabileceği ileri sürüldü. Her 5 maske ihracatına karşılık Devlet Malzeme Ofisi'ne (DMO) en az 1 maske hibe etme zorunluluğu uygulanan ihracatçıların yurtdışına normal kaliteli maskeleri ihraç edip, DMO'ya ise standartları düşük, kalitesiz ve salgın riskini artırabilecek nitelikte maskeleri hibe ettikleri iddia edildi.

SÖZCÜ'ye sorunları anlatan hekimler, bedava gelen N95 maskelerin ağız ve burnu tam olarak kapatamadığını, lastiklerinin çok gevşek, malzeme kalitesinin de düşük olduğunu söyledi. Hekimler, uygun şartları taşımayan maskeler nedeniyle virüsün hastadan hekimlere geçebileceğini belirtirlerken, özellikle acil servis, yoğun bakım ve filyasyon servislerindeki doktor, hemşire ve diğer sağlık görevlilerinin ciddi tehdit altında çalıştıkları uyarısında bulundu.

OLAMAZ DİYEMİYORUZ

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, DMO'nun teknik şartnameye uygun olmayan maskeleri hibe olarak kabul etmediğini, şartnamesinde açık bir şekilde hibe edilecek maskelerin teknik şartlarının yazıldığını söyledi. Demir, “Ancak buna rağmen çeşitli illerde kötü niyetli işler olmuş mudur? Kesinlikle olamaz diyemiyoruz. Hekimler şikayetlerini dile getirdiklerine göre demek ki kötü örnekler yaşanmış olabilir” dedi.

CEZAEVİNDE ÜRETİLDİĞİ SÖYLENİYOR

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, hekimlerden maskelerin yüze uyumsuz, lastiklerinin gevşek ve ince olduğu yönünde şikayetler aldıklarını söyledi. Fincancı, “Geçen yıl son baharda görevi devraldıktan sonra özellikle cezaevlerindeki mahkumlardan şikayet mektupları aldık. Bursa Cezaevi'nde mahkumlara ürettirilen ve kamu hastanelerine gönderilen maskelerin koruyucu katmanının olmadığı iddialarını içeren mektuplar geldi” dedi.