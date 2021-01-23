Bernie Sanders’ın montu ve eldivenleri yok satıyor

ABD'de solcu senatör Bernie Sanders'ın Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde kongre binası merdivenlerinde çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafının ekonomik sonuçları da oldu.

Sanders'ın üstündeki montun ve eldivenlerin satışları katlandı.

STOKLAR TÜKENDİ

Sanders'ın senatör olarak temsil ettiği Vermont eyaletinden bir dış giyim firması ve söz konusu montun üreticisi olan Burton Snowboards şirketi, internet sitesinin son birkaç günde ziyaretçi akınına uğradığını açıkladı.

Bloomberg'ün aktardığına göre şirket, Sanders'ın yemin töreninde giydiği montun sadece çarşamba günkü satış adedinin, son 17 gündeki toplam satışın iki katından fazla olduğunu, Sanders'ınki ile aynı renkteki montun tükendiğini belirtti.

ELDİVENE SİPARİŞ YAĞMURU

Sanders'ın üzerindeki eldivenleri ören ve kendisine hediye eden Jen Ellis de sipariş yağmuruna maruz kaldı. Vermont eyaletinde bir kadın öğretmen olan Ellis, eldivenlerin tükendiğini açıkladı.

Son iki başkanlık seçiminde Demokrat Parti'den aday adayı da olan Sanders, ABD'de zenginlerden daha çok vergi alınması, saatlik asgari ücretin artırılması ve herkese sağlık güvencesi sağlanması talepleriyle biliniyor.

Kendini “demokratik sosyalist” olarak adlandıran Sanders, ABD'nin İskandinav ülkelerine benzer bir sosyal refah devleti olmasını ve yeşil ekonomiye geçişi vaat etmişti.

Sanders'ın söz konusu fotoğrafı, viral şekilde sosyal medyada yayılmıştı.