BETAM: %5.9 büyüme bekliyoruz

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yıl aynı döneme göre %5.9 büyüme beklediğini açıkladı.

BETAM tarafından bugün yayımlanan raporda “Kesinleşen Ekim ve kısmen açıklanan Kasım ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin %5.9 büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin %2.2 genişleyeceğini öngörüyoruz” denildi. Rapor şöyle devam etti:

“Öncü göstergelerin büyük kısmının ciddi artışlar kaydetti ğini görmekteyiz. Aralık ayının başında yeniden başlayan koronavirüs tedbirlerinin verilere yansımasını henüz göremedi ğimizi hatırlatmak isteriz. Aralık ayını kısmen etkileyen tedbirlere rağmen 2020 yılının dördüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme görmek şaşırtıcı olmayacaktır.” (REUTERS)