Beyaz eşya satışları 2020’de yüzde 16 arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), online düzenlediği basın toplantısı ile 2020 yılının sektör değerlendirmesini yaptı.

TÜRKBESD verilerine göre üye firmaların 6 ana üründeki Türkiye satışları pandemi koşullarına rağmen bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 oranında arttı.

TOPLAM SATIŞLAR 30 MİLYON ADET SEVİYESİNDE

İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışları ise 2019 yılına göre yüzde 4 oranında artış gösterdi. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Covid-19 kısıtlamaları ve pandeminin genel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşın beyaz eşya sektörü zor bir yılı başarılı sonuçlarla geride bıraktı. Artan hijyen ihtiyacı, zamanımızın büyük çoğunluğunu evlerde geçirmemiz ve konut satışlarındaki artış beyaz eşyaya talebi artırdı. Bizler de TÜRKBESD üyesi firmalar olarak en üst seviyede önlemleri alarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalıştık.

Ocak-Aralık 2020 döneminde 6 ana üründe Türkiye satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artarak 7 milyon 750 bin adet olarak gerçekleşti. En büyük yurt dışı pazarımız olan Avrupa'nın pandemiden en ağır biçimde etkilenmesine rağmen ihracatımızı korumayı başardık. İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlarımız 2019 yılının yüzde 4 üzerinde gerçekleşerek 30 milyon adet seviyesine yaklaştı” dedi.