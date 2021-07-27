Beyaz eşya satışları yılın ilk yarısında arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), ilk yarı yıl sonuçlarını ve sektörle ilgili gelişmeleri online düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı.

Verilere göre haziran ayında beyaz eşya satışları yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düştü, ihracat ise yüzde 29 arttı. Yılın ilk altı ayında önceki yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 27, ihracat ise yüzde 47 arttı.

İLK ALTI AYDA ARTIŞ

Buna göre Ocak-Haziran 2021'de 6 ana üründe Türkiye satışları bir önceki sene aynı döneme kıyasla yüzde 27 oranında arttı. İhracat yüzde 47 oranında, üretim ise yüzde 48 oranında artış gösterdi.

TÜRKBESD'e üye firmaların iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışları ise 2020 senesinin ilk yarısına kıyasla yüzde 41 oranında artarak 17 milyon 426 bin 912 adet olarak gerçekleşti.

YAZ DÖNEMİNDE TALEP YÜKSEK

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Sektörümüz senenin ilk 6 ayında hem Türkiye hem de ihracat pazarlarında iyi bir sınav verdi. Haziran ayı itibarıyla iç pazarda yüksek baz etkisi ve azalan konut satışlarının etkisini hissetmeye başladık” dedi.

Türkiye'nin beyaz eşyada yüzde 7'lik üretim hacmi ile Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük üretim üssü olduğunu belirten Dinçer, sektörün 29 milyonu aşkın üretim, 22 milyon ihracat adedi, ülke geneline yayılmış satış ağı ve tedarikçileri ile büyük bir ekosistemi temsil ettiğini ifade etti.

Dinçer, “Bayram, düğün ve yazlık sezonu olması sebebiyle, yaz ayları elektrikli ev aletlerine olan talebin yüksek seyrettiği dönemlerdir” diye konuştu. (İHA)

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