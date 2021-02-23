Beyaz eşyada satışlar arttı

Beyaz eşya sektöründe iç satışlar Ocak ayında dört ana ürün bazında yüzde 43 artarken, ihracat da yüzde 15 yükseldi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan verilere göre, ocak ayında iç satışlar buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana üründe yüzde 43 artışla 540,561 adet oldu.

İhracat ise yüzde 15 artışla 1.63 milyon adet olarak gerçekleşti.

Derin dondurucu ve kurutucunun da dahil olduğu 6 ana ürün bazında ise ocak ayında iç satışlar yüzde 59 artışla 664,935 adet, ihracat da yüzde 17 artışla 2 milyon adet olarak gerçekleşti.

Talep artışına paralel olarak beyaz eşya üretimi de dört ana ürün bazında yüzde 36 artışla 2.21 milyon adet, altı ana ürün bazında da yüzde 38 artışla 2.71 milyon adet oldu.