Bezos’tan bir haftada 5 milyar dolarlık satış

ABD'li milyarder Jeff Bezos, yüzde 10'un üzerinde paya sahip olduğu Amazon hisselerinden yaklaşık 5 milyar dolarlık kısmı bu hafta sattı.

E-ticaret ve bulut bilişim devi Amazon'un kurucusu olan Bezos, bu hafta iki ayrı günde 2,4 milyar dolar ve 2,6 milyar dolarlık hisse sattı.

Bloomberg, satış rakamını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu belgelerine dayandırdı.

SERVETİ 192,1 MİLYAR DOLAR

192,1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Bezos, 2020'de de toplamda 10 milyar doların aşan değerde Amazon hissesi satmıştı.

1997'de şirketi halka arz eden Bezos, ilk 15 yılda Amazon hisselerinin beşte birini yaklaşık 2 milyar dolara sattı ancak sonrasında şirketin değeri hızla arttı.

AMAZON’UN DEĞERİ 1,66 TRİLYON DOLAR

Bugün 1,66 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip olan Amazon'un hisselerinin sadece yaklaşık sekizde biri Bezos'un elinde bulunuyor.

Amazon'un piyasa değeri, salgında e-ticaretteki hızlı yükselişle yüzde 76 değer kazanmıştı. 2021'de ise hisse değerindeki artış geride kalan sürede yüzde 1,1 oldu.

Bloomberg, Bezos'un hisse satışından elde ettiği geliri, roket şirketi Blue Origin'i fonlamak için kullandığını aktardı.

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