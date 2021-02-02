Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Biden yardım paketinde geri adım atmıyor

ABD Başkanı Biden Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı yapıcı görüşmeye rağmen corona virüsü yardım paketini küçültmeyecek.

Güncellenme: 08:46, 02/02/2021
Haberler Ekonomi
Biden yardım paketinde geri adım atmıyor

Beyaz Saray’da dün Cumhuriyetçi senatörlerle bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden 1.9 trilyon dolarlık corona virüsü yardım paketini küçültmeye yanaşmadı.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada Biden’ın dün gerçekleştirilen toplantıyı yapıcı bulduğunu ancak önerileri yeterli bulmadığını söyledi.

İHTİYAÇ DUYULANDAN AZINI KABUL ETMEYECEK

Psaki Biden’ın senatörlere “Krizle mücadelede yavaşlamayacağını ve şu an ihtiyaç duyulandan daha azını yapmayı kabul etmeyeceğini” ifade ettiğini belirtti.

Cumhuriyetçi Parti’den 10 ılımlı senatör Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık corona virüsü yardım paketini iki partinin desteğiyle senatodan geçirmek istiyorsa küçültmesi gerektiğini söylemişti.

Senatörler Biden’ın istediğinin üçte biri büyüklükte bir paketi alternatif olarak öneriyorlar.

İlginizi ÇekebilirABD'de Cumhuriyetçilerden yardım paketi talebi: KüçültünABD'de Cumhuriyetçilerden yardım paketi talebi: Küçültünİlginizi ÇekebilirBiden en büyük vaadini açıkladı: Her aileye 2 bin dolarBiden en büyük vaadini açıkladı: Her aileye 2 bin dolar