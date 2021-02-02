Biden yardım paketinde geri adım atmıyor

Beyaz Saray’da dün Cumhuriyetçi senatörlerle bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden 1.9 trilyon dolarlık corona virüsü yardım paketini küçültmeye yanaşmadı.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada Biden’ın dün gerçekleştirilen toplantıyı yapıcı bulduğunu ancak önerileri yeterli bulmadığını söyledi.

İHTİYAÇ DUYULANDAN AZINI KABUL ETMEYECEK

Psaki Biden’ın senatörlere “Krizle mücadelede yavaşlamayacağını ve şu an ihtiyaç duyulandan daha azını yapmayı kabul etmeyeceğini” ifade ettiğini belirtti.

Cumhuriyetçi Parti’den 10 ılımlı senatör Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık corona virüsü yardım paketini iki partinin desteğiyle senatodan geçirmek istiyorsa küçültmesi gerektiğini söylemişti.

Senatörler Biden’ın istediğinin üçte biri büyüklükte bir paketi alternatif olarak öneriyorlar.

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