Biden’dan yüksek enflasyon endişelerine yanıt: Kalıcı değil

Beyaz Saray’da dün yaptığı açıklamada konuya dair değerlendirmelerde bulunan Biden, fiyat artışlarının farkında olduklarını ancak bunun kalıcı bir enflasyona dönüşmeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı konuşmada, fiyat artışlarına ilişkin artan endişeler karşısında kapsamlı ekonomik adımların enflasyonu hızlandırıcı işlevi olabileceğine ilişkin endişeleri ele aldı.

EKONOMİ GERİ DÖNERKEN FİYAT ARTIŞLARI NORMAL

Biden konu ile ilgili, “Ekonomimiz geri dönerken bazı fiyat artışları görüyoruz. Bazı kişiler bunun kalıcı enflasyonun bir işareti olabileceği endişesini taşıyor ancak bizim görüşümüz bu değil” dedi. Biden, yönetiminin fiyat artışları ile mücadele için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Talep geri döndükçe küresel tedarik zincirindeki zorlukların oluşmasının doğal olduğunu belirten Biden, “Yönetimim, uzun vadede kontrolsüz bir enflasyon yaşadığımız takdirde bunun ekonomimiz için gerçek bir zorluk teşkil edeceğini anlıyor. Bu nedenle bu duruma herhangi bir olası yanıt geliştirmek konusunda tetikte olacağız” dedi.

ALTYAPI PAKETİ AÇIKLAMASI

Altyapı paketinin enflasyonu artırmayacağına işaret eden Biden şu değerlendirmede bulundu:

“Enflasyonun üzerindeki baskıyı sona erdirip gelecek yıllarda daha düşük fiyatlara yol açacak, işgücümüze de destek verecek. Bu nedenle, şimdilik en önemli endişeniz enflasyon ise bu plan konusunda daha da istekli olmalısınız.”

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