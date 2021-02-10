Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Biden’ın açıklamaları platin fiyatını uçurdu

ABD Başkanı Joe Biden'ın iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı olduğunu açıklamasının ardından, elektrikli araç üretiminin artacağı beklentisiyle platin fiyatları yüzde 3.0 dolayında yükseldi.

Güncellenme: 22:51, 10/02/2021
Haberler Ekonomi
Biden’ın açıklamaları platin fiyatını uçurdu

Emtia piyasalarında yatırımcıları platine yönelmesinde, Ford Motor’un ilk tam elektrikli otomobilini Almanya’da üretmeyi planladığı ve Nissan’ın da, elektrikli araç üretimine odaklanma yolunda hazırlıklar yaptığına ilişkin haberler etkili oldu.

Dünyanın lider elektrikli araç üreticisi Tesla’dan Salı günü, şirketin ABD dışındaki ilk araştırma-geliştirme (Ar-Ge) merkezinin kurulmasına ilişkin çalışmalarda sona gelindiğine ilişkin açıklama yapılmış olması da, emtia piyasalarında etkili oldu.

Gelişmelerle platin yüzde 3.02 artışla ons başına 1,218.47 dolara yükselirken, yine elektrikli araç üretiminde kullanılan paladyumun fiyatı da yüzde 1.0 artışla ons başına 2,347.64 dolara, altın yüzde 0.35 artışla 1,842 dolara, gümüş de yüzde 0.41 artışla 27.33 dolara yükseldi. DHA

İlginizi ÇekebilirTürkiye'nin elmas, platin ve altın markaları belli olduTürkiye'nin elmas, platin ve altın markaları belli olduİlginizi ÇekebilirDolar, euro ve altın fiyatlarında son durumDolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
ABD Almanya Altın Dolar Ekonomi Euro faiz Ford haberler Merkez Bankası Nissan salı Türkiye Yıldız Teknik Üniversitesi