Binek otomobilde ÖTV matrah oranları değişti

Otomobil alım-satım işlemlerinde geçerli olacak ÖTV matrah limitlerinde değişikliğe gidildi. Değişikliği içeren Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Standart boyut

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak yeni düzenlemeye gidildi.

Buna göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL'ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lirayı aşıp 130 bin lirayı geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti ise 92 bin – 150 bin TL arasına yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin – 135 bin TL aralığından 114 bin – 170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.

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