Bir büyük ihale daha bildik şirketlere gitti

Esnaf, çiftçi, işçi pandemi nedeniyle her geçen gün giderek daha ağırlaşan bir ekonomik zorluk içinde hayatta kalmaya çalışırken; iktidar bildik firmalara, gizli ihalelerde yüzlerce milyonluk işler veriyor.

Son olarak BOTAŞ'ın Ambarlı-Pendik Deniz Doğalgaz Boru Hatları İyileştirilmesi Projesi ihalesinde de aynı yöntem kullanıldı.

İhale için, kamu yararına rekabete imkan sağlayan “Açık” usül yerine, kanunun deprem ve afetler gibi önceden bilinemeyecek olağanüstü haller için öngördüğü “21-b Pazarlık” usulü tercih edildi.

LİMAK, KOLİN, İCTAŞ İHALE MASASINDA

İhale, pazarlık usulünün sağladığı kolaylıklarla, duyurusu yapılmadan, istenilen şirketler özel olarak davet edilerek gizli kapaklı gerçekleştirildi.

19 Ekim'de gerçekleştirilen ihaleye kamuoyunun çok yakından tanıdığı, Limak, Kolin, IC İçtaş ile Atlas Maden-Yapı ve Yapı firmaları özel olarak davet edildi.

HİÇ İNDİRİM SAĞLANAMADI

İstatistikler, özellikle “açık” usulde yapılan ihalelerde, “21-b Pazarlık usulüne göre yapılanlara göre kamu lehine çok daha büyük oranda indirim sağlandığını gösteriyor. Ancak bugüne kadar gerçekleştirilen 21-b usulüyle yapılan ihalelerde bile belirli oranlarda da kalsa indirim sağlanırken BOTAŞ'ın son ihalesinde neredeyse hiç indirim gerçekleşmedi.

Yaklaşık maliyeti 324 milyon 845 bin 067 lira 78 kuruş olarak belirlenen ihalenin sonucu dün açıklandı. İhale, neredeyse hiç indirim yapılmadan 324 milyon 535 bin 520 liraya Atlas Maden-Yapı ve Yapı ortaklığına verildi.

2023'TE TAMAMLANACAK

İstanbul Avrupa Yakası'nda Avcılar İlçesi Ambarlı kıyısından başlayıp Adaların güneyinden geçerek Anadolu Yakası'nda Pendik İlçesi kıyıları arasında kalan deniz tabanında gerçekleştirilecek iyileştirme projesinin 9 Ağustos 2023'te bitmesi öngörüldü.

5 YILDA 6 MİLYARLIK İHALE

Yapı ve Yapı, 5 yılda aldığı 11 büyük ihalede 5 milyar 996 milyon liralık sözleşme imzaladı. 629 milyon liralık İstanbul Finans Merkezi SPK binası, 398.5 milyon liralık Ankara Millet Bahçesi, 1 milyar 719 milyon liralık Rize İyidere Lojistik Limanı şirketin son dönemde aldığı birkaç kamu ihalesi… İhaleye ortak girdiği Atlas Madencilik ise 25 milyon lira sermayeli bir şirket. Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Civelek ülkücü kimliğiyle tanınıyor.

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