Bir CEO’dan ofislere dönüş itirafı: “Uzaktan çalışırken verimlilikte rekor kırdık”

Pandemiyle beraber pek çok ofis kapanıp evden çalışma düzenine geçilse de normalleşme sürecinde de şirketler çalışma sistemlerini yeniden kurmaya başladılar. Uzaktan çalışılan 1,5 yıldan sonra çalışanların ofise tam zamanlı olarak dönmek istememesi, şirketlerin ise çalışanları ofise çağırması iş hayatında yeni bir kaosa neden oldu.

Gravity Payments’in CEO’su uzaktan çalışmaya geçişin, çalışanların hayatını değiştirebileceğini, bu yüzden de çalışanlarına istediklerini yapma konusunda izin verdiğini anlatıyor:

VERİMLİLİKTE REKOR KIRDIK

“On yıllardır iş gününün gerekli bir parçası olarak kabul edilen, ancak son zamanlarda büyük bir çalışan grubu için tamamen gereksiz olduğu kanıtlanan işe gidip gelmeden bahsediyorum. Yollarda geçen sefil bekleyiş, Apple’dan Amazon’a ve Goldman Sachs’tan JPMorgan Chase’e kadar pek çok şirket çalışanlarına ofise geri dönmelerini söylediği için şimdi tekrar moda oluyor. Üstelik yeniliği teşvik etmek ve verimliliği artırmak için bunu yapmaları gerektiğini söylüyorlar. Bir CEO olarak ise bu, benim için bir anlam ifade etmiyor.”

Price açıklamalarına verimlilikte yakaladıkları değerlere dikkat çekerek devam ediyor. Gravity Payments’ın, pandemi başladığından beri uzaktan çalıştığını belirten CEO, nisan ve mayıs aylarında gelir rekoru kırdıklarını anlatıyor.

ÜRETKENLİK ARTTI

Price, işe alımlarda uzaktan çalışmanın önemli bir artışa neden olduğunu ve artık 24 eyalette çalışanları olduğunu belirtiyor.

“Ülke çapında yapılan araştırmalar, büyük ölçüde insanlar işe gidip gelmekten yorulmadığı için uzaktan çalışmanın üretkenlikte yüzde 5’lik bir artışa yol açtığını gösteriyor. Seni ne motive eder? Ofiste pizza partisi yapmak mı? Ya da ailenle akşam yemeği yemek mi?”

Price, işe gidip gelmenin çalışanlar için ne kadar önemli olduğu üzerinde de duruyor. “Bir çalışan, her gün işe gidip gelmek için ortalama 55.2 dakika harcıyor. Ve yine ortalama bir çalışan saatte 20.17 dolar kazanıyor. Ancak işe gidip gelme süresini ekleyin, bu ödeme oranı saatte 18.09 dolara düşüyor. Artık neden bu kadar çok çalışanın ofise geri dönmelerini gerektiren işleri bıraktığını anlamak zor değil.

İŞE GİDİP GELİRKEN MUTSUZ OLUYORLAR

Guardian’ın haberine göre; araştırmalar, çalışanların sabah işe gidip gelirken günün herhangi bir noktasında olduğundan daha fazla olumsuz duygu hissettiklerini de gösteriyor.

Price, bu durum için çözümü çalışanların ne istediklerini sorarak bulduğunu belirtiyor:

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 62’Sİ EVDEN ÇALIŞMAK İSTİYOR

“CEO olarak yukarıdan aşağıya bir karar vermek yerine, çalışanlarımıza nasıl çalışmak istediklerini sordum. Sadece yüzde 7’si tam zamanlı olarak ofise geri dönmek isterken, yüzde 31’i hibrit bir sistem istiyordu ve kalan yüzde 62’si her zaman evden çalışmak istiyordu. Ben de onlara, kulağa harika geldiğini ve ne isterlerse onu yapabileceklerini söyledim.”

Price, çalışanların alım güçlerinin de yükseldiğine dikkat çekiyor. Şirketin ana ofisinin yüksek maliyetli bir şehirde bulunduğunu söyleyen Price, uzaktan çalışma ile beraber çalışanlar maaşlarını koruyabildiklerini, ilk kez bir ev satın almanın ve bir aile kurmanın mümkün olduğunu düşündükleri daha uygun fiyatlı alanlara taşınabildiklerini anlatıyor.

BAŞVURU SAYILARI ARTTI

Uzaktan çalışma ile beraber iş arayanların daha yoğun ilgisi ile karşılaştıklarına da dikkat çekiyor Gravity Payments CEO’su; “Bu yıl açık olan bir pozisyon için 300’den fazla başvuru aldık. 70.000 dolarlık asgari ücretimiz nedeniyle her zaman çok sayıda başvuru sahibi olduk, ancak iş ilanlarını uzaktan çalışmaya uygun hale getirdiğimizden beri gördüğümüz ilgi gibisi şimdiye kadar hiç olmamıştı.”

“Büyük resimde, işe gidiş gelişleri ortadan kaldırmak, muhtemelen herhangi bir şirketin çevreye yardımcı olmak için yapabileceği en büyük şey. Televizyonumu ne zaman açsam, yeşil olduğunu iddia eden şirketlerin reklamlarını görüyorum. Sonra gazeteyi açıyorum ve toplu taşıma ile erişilemeyen bir ofise ulaşmak için masa başında çalışanların günde en az bir saat egzozu atmosfere saldıklarını görüyorum.

Milyonlarca dolara kiraladıkları ofislerle şirketlerin alanlarını kullanma derdinde olduklarını biliyorum.”

Price, yıl içinde işlerini evde de aynı veya daha iyi yapabileceklerini gösteren insanların, nasıl çalışmak istediklerini seçmeyi hak ettiklerini ve şirketlerin artık kararları çalışanlara bırakmaları gerektiğini belirtiyor.

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