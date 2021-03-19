Bir faiz artışı da Rusya’dan

Rusya Merkez Bankası, politika faizini rekor düşük seviye olan yüzde 4,25’ten yüzde 4,50’ye yükseltti.

Reuters anketinde bugünkü toplantıda faizlerin sabit tutulacağı beklentisi öne çıkmıştı.

Karara dair açıklamada Rusya merkez bankası, enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığına dikkat çekti ve önümüzdeki toplantılarda ek faiz artışlarının gelebileceği mesajını verdi.

BIDEN’IN TEHDİDİNİN ARDINDAN GELDİ

Faiz artışı kararı, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin’i “katil” olarak nitelendirip “bedel ödeyecek” açıklamasını yapmasının Rus para birimi rublenin ABD doları karşısında değer kaybını tetiklemesinin ardından geldi.

Öte yandan, Biden’ın açıklaması öncesinde de Rusya merkez bankası bu yıl için faiz artışı sinyali vermişti.

Uluslararası finans kurumları tarafından benzer gelişen ülkeler grubunda yer verilen Brezilya ve Türkiye’de de merkez bankaları bu hafta faiz artışına gitmişti.

BU YIL FAİZ ARTIŞINA GİDEN 11. ÜLKE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 200 baz puan artışla politika faizini yüzde 19’a çekerken, Brezilya merkez bankası da 75 baz puanlık artışla faizi yüzde 2,75’e çekmişti.

Böylece dünya genelinde 2021 yılının ilk çeyreği bitmeden, faiz artışı yapan ülke sayısı 11’e yükselmiş oldu. Bu sayı geçen yıl sadece üçtü. Geçen yıl faiz artışına giden ülkeler, Danimarka, Güney Sudan ve Türkiye olmuştu.

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