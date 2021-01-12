Bir günde 14 milyar dolar kaybeden Elon Musk artık ‘en zengin’ değil

Dün Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 8 değer kaybedince, Elon Musk’ın serveti bir günde yaklaşık 14 milyar dolar azaldı ve 176,2 milyar dolara geriledi.

Forbes’un gerçek zamanlı milyarderler listesinde Musk bugün itibarıyla, 182,1 milyar dolar serveti olan Bezos’un 6 milyar dolar gerisinde.

Pazartesi günü Amazon’un hisseleri de yüzde 2’den fazla değer kaybetti ve Bezos’un serveti de 3,6 milyar dolar azaldı.

TESLA HİSSELERİNİN DEĞERİ 2020’DE YÜZDE 720 ARTTI

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, mart ayından bu yana Tesla hisselerinin hızla değer kazanmasıyla Musk’ın serveti 150 milyar dolar arttı. Mart 2020’de Musk’ın serveti 24,6 milyar dolardı.

2020’de Tesla hisselerinin değerindeki artış yüzde 720’yi aştı. 2021’in ilk haftasındaki artış ise yüzde 12.

Şu anda dünyanın en değerli otomotiv şirketi olan Tesla 2020’da sadece 500 bin araç üretti.

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