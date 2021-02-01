Ripple değerini katladı

Kripto para birimi Ripple sahibi olanlar bugün heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Reddit kullanıcılarının bugün saat 16.30’da Ripple için fiyat yükseltme denemesi yapması bekleniyor.

Kripto Para piyasasında son günlerde önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünyanın en zengin insarından biri olan Elon Musk'un Bitcoin paylaşımıyla başlayan gelişmeler Reddit Wall Street gruplarının GameStop ve Dogecoin fiyatlarını uçurması ile devam etti. Bugün ise Ripple (XRP) fiyatının uçacağı iddia edildi.

Fiyat yükseltme girişimleri henüz başlamadı ama Ripple fiyatları şimdiden yüzde 100 artış gösterdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP’nin satışı ile ilgili ihlaller olduğu iddiasıyla Ripple Labs Inc.’e dava açmıştı. Analistler ve traderlar, davanın SEC lehine sonuçlanması durumunda XRP piyasasının kuruyabileceğini ve fiyatların bundan olumsuz etkilenebileceğini belirtiyorlardı. Bu gelişmelerin ardından Ripple fiyatları sert düşüşler yaşamıştı.