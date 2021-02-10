Bira üreticisi Heineken 8 bin kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın en büyük ikinci bira üreticisi olan Heineken NV, 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Pandemi döneminde bar ve restoranların kapalı kalması nedeniyle satışları düşen şirket, 2023’e kadar ulaşmayı hedeflediği 2,4 milyar dolarlık tasarruf kapsamında toplam iş gücünün onda biriyle yollarını ayıracak.

Bloomberg’ün haberine göre, şirketin genel merkezindeki çalışanlardan beşte biri mart sonuna kadar işten çıkarılacak.

Hollanda merkezli şirketin CEO’su Dolf van den Brink, üretkenliği artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Şirket 2023’te yüzde 17’lik operasyonel kârlılık oranına ulaşmayı hedefliyor.

2020’DE SATIŞLAR YÜZDE 11,9 GERİLEDİ

2020’de yüzde 6 değer kaybeden şirketin Amsterdam borsasında işlem gören hisseleri, bugünkü açıklamanın ardından yüzde 2,1 değer kaybetti.

Bira satışları 2020’de yüzde 11,9 oranında azalan şirket, 2021’in ikinci yarısında toparlanmanın başlamasını bekliyor.

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