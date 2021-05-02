Biri daha çok alacak, birileri bakacak

Pandemi aşı sayesinde geride kaldığında üst gelir grubunun kapanma döneminde biriktirdiği tasarrufları ve bastırdığı talebini harekete geçirerek ‘intikam alışverişi'ne başlaması bekleniyor. Bu durumun batı ülkelerinin ekonomilerinde hızlı bir toparlanma sürecini tetikleyeceği vurgulanıyor. Ancak, pandemide alt gelir grubunun yaşadığı derin sıkıntılar bu toparlanmanın düzensiz olacağına işaret ediyor.

TALEP BASKISI

McKinsey Global Enstitüsü, pandeminin tüketici talebi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği raporunu yayınladı. Raporu yorumlayan McKinsey & Company Ortağı İlke Bigan, dünya genelinde tüketici talebindeki dönüşün, segmentler bazında çok farklı olacağına dikkat çekti. Bigan, “Şirketlerin ve politika yapıcıların, üst gelir gruplarındaki baskılanmış talebin açığa çıkışıyla, alt gelir grupları ve genç aileler için devam eden belirsizliklerin yaratacağı talep baskısını doğru yönetmeleri gerekecek” dedi.

Tüketicilerin bastırılmış talebinin, üst gelir grubunda artan tasarruf birikimleriyle birleştiğinde ‘intikam alışverişine' dönüşebileceği belirtiliyor. ABD ve Batı Avrupa'da, tasarruf oranında yüzde 10 ile 20 puan arasında değişen artış söz konusu. Pandemide gelirini kaybetmeyen ama eve kapanıp harcamalarını kısmak zorunda kalan birçok kişi harcama yapma noktasında güçlü bir konuma gelmiş durumda. Rapora göre bu tablo, etkili bir aşı ile pandeminin sona ermesinin ardından tüketici güveninin artması ile talebin pandemi öncesi seviyelere çıkmasına neden olabilir. Raporda bunun yanında düşük gelirli hanelerdeki iş kayıpları ve gelir belirsizliğinin toparlanmayı düzensiz hale getireceğine dikkat çekiliyor.

Sürdürülebilirlik kalıcılığı etkiliyor

Raporda pandemideki hangi değişiklerin pandemi sonrasında kalıcı olacağı da irdelendi. Buna göre çevrimiçi market alışverişi, sanal sağlık hizmetleri ve tüketicilerin ev için yaptıkları yeni düzenlemeler kalıcı olacak. Pandemi öncesindeki değerlerine dönmesi beklenen değişimler ise; uzaktan eğitim, uçak yolculukları ve canlı eğlence etkinliklerine olan talep… Teslimat yetenekleri yüksek ve veri tabanını başarılı şekilde yönetebilen şirketler, bu süreçte başarılı olacak. Raporda, tüketiciler nezdinde sürdürülebilirlikle ilgili yükselen hassasiyetin de kalıcılık üzerinde etkileri olacağı belirtildi.