Bitcoin 30 bin doların altından geri döndü

Tesla’dan ve Elon Musk’tan gelen olumsuz sinyaller ve Çin baskısı nedeniyle Bitcoin’deki düşüş sürse de kripto para birimi bugün 30 bin doların üstüne tekrar döndü.

Bitcoin, bugün Asya’da kazançlarını artırdı ve 30 bin dolar seviyesinin altından geri döndü. Dün Çin’in kripto paralara yönelik kısıtlamalarla ilgili yaptığı toplantılar nedeniyle hızla düşen ve 30 bin doların altını gören Bitcoin bugün sabah saatlerinde 34 bin doları gördü.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, bugün yüzde 4,5 yükselişle 33 bin 800 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor. Dün yüzde 12 değer kaybederek 28 bin 824 doları gören Bitcoin, Ocak ayındaki seviyesine gelerek 30 bin doların altına düşmüştü. Bitcoin, Nisan ortasında en yüksek seviyesi olan 65 bin dolara yükseldiğinden bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti.

“YATIRIMCILAR DALGALI SULARDA”

Bloomberg’e konuşan Valkyrie Investments Araştırma Başkanı Sean Rooney, bu tür alım satım sinyalleri sebebiyle “Bitcoin alıp satanların kendilerini önümüzdeki haftalarda dalgalı sularda bulabileceklerini” söyledi.

Bitcoin bu yıl içinde beş kez 30 bin doların altını test etse de her seferinde geri döndü.

Miller Tabak + Co adlı şirketin stratejisti Matt Maley konu ile ilgili, “30 bin doların altındaki herhangi bir anlamlı kırılma, birçok oyuncunun havlu atmasına neden olacak.” yorumunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Çin Merkez Bankası, dün dünyanın en büyük çevrimiçi ödeme platformu olan AliPay’in ve ülkedeki büyük bankaların yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantıda kripto paralar üzerindeki yasakları vurgulamıştı. Toplantının ardından Bitcoin ve Ethereum gibi para birimleri aşağı yönlü seyretmiş ve Bitcoin, kritik eşik olan 30 bin doların altını görmüştü.

İlginizi Çekebilir Kripto paralar üzerinde Çin baskısı: Bitcoin ve Dogecoin'de sert düşüş

İlginizi Çekebilir 15 milyon dolarlık elmas için açık artırmada kripto para kabul edilecek