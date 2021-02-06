Bitcoin 39 bin doları yeniden aştı

Kurumsal alımlardaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarıya çeviren Bitcoin, 39 bin dolar sınırını aştı.

Son 24 saat içinde 37,056 dolar ve 39,496 dolar arasında dalgalanan Bitcoin’de haftalık kazanç yüzde 16.44 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi 726 milyar dolara yükseldi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak’ta tarihte ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşan kripto paraların toplam piyasa hacmi de cumartesi günü erken saatlerde 1 trilyon 173.54 milyar dolar düzeyindeydi.

Toplam 8 bin 407 kripto para biriminin işlem gördüğü 33 bin 365 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61,5’ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 173 milyar dolar düzeyindeydi.

PayPal ETKİSİ

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, “PayPal CEO’su kripto para planlarını açıkladı” başlıklı analizinde, şöyle dedi:

“Şu anki sistemin geleneksel olduğunu ve yavaş ilerlediğini belirten PayPal CEOsu Daniel Schulman, işlemlerin saniyeler içinde bittiği bir gelecek hayal ettiklerini dile getirdi.

PayPal olarak bu durumun öncülerinden olmak istediklerini vurgulayan Schulman, sadece kripto paralar, dijital paralar ve blokzincir için çalışacak ekip kurduklarını söyledi. Planlar arasında 29 milyon işletmede müşterilere kripto para ile ödeme seçeneği sunulması planlanıyor.

“Bitcoin dostu senatör ABD Bankacılık Komitesinde görev alacak. Senatör Cynthia Lummis, geçmişte Bitcoin ve kripto paralar hakkındaki olumlu düşüncelerini defalarca dile getirmiş ve diğer senatörleri de bu konuda eğitmeye çalıştığını belirtmişti. (DHA)

