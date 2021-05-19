Bitcoin 40 bin doların altına geriledi

Kripto varlıklardaki sert değer kaybı bugün de devam etti. Bitcoin, 8 Şubat 2021'de Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını duyurması sonrasındaki tüm kazanımlarını geri vererek 40 bin doların altına geriledi.

Nisanda 65 bin dolara yaklaşarak rekor kıran Bitcoin, bugün 39 bin 360 doları gördü ve kendi zirvesine göre yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmiş oldu.

Nisanda bir ara 1,2 trilyon doları aşan Bitcoin’in toplam piyasa değeri de 700 milyar dolar seviyelerine geriledi.

MUSK’LA YÜKSELDİ, MUSK’LA DÜŞTÜ

Kripto varlıklardaki değer kaybında, Tesla CEO'su Elon Musk'ın daha önceki açıklamalarının tersine Tesla'nın artık araç alımında ödemelerde Bitcoin kabul etmeyeceğini açıklaması ve kripto varlıkların çevre kirliliğine neden olduğu yönünde eleştirilerde bulunması etkili oldu.

Elon Musk'ın, Tesla'nın ABD'de yeşil kredi alabilmesi için kripto varlıklarla ilgili söylem değiştirdiği ve Tesla'nın Bitcoin cinsi ödemeleri askıya aldığı düşünülüyor.

Öte yandan, dün Çin Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada, kripto paraların bir ödeme aracı olarak kullanılamayacağını tekrarlaması da kripto varlıklardaki düşüşte etkili oldu.

City Index'in kıdemli finansal piyasalar analisti Fiona Cincotta, “Bu büyük dalgalanmalar, kripto varlıkların spekülatif doğasını gösteriyor” dedi.

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