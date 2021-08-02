Bitcoin 40 bin doların altına indi

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, sabah saatlerinde 40 bin dolar sınırının altına indi.

Bitcoin, hafta sonu 42 bin doların üzerine çıkarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeleri görmüştü. Kripto para sabah saatlerinde bir kez daha 40 bin dolar sınırının altına indi.

Geçtiğimiz hafta Amazon’un ödeme araçlarına kripto paraları da dahil edeceği haberleri ile yükselişe geçen Bitcoin, şirketin sonradan haberi yalanlamasına karşın kısa süreli düşse de yükseliş trendini korumuştu.

BİTCOİN 39 BİN, ETHER 2 BİN 500 SEVİYELERİNDE

Yüzde 5,9 düşüşle 39 bin 738 dolar seviyelerinde bulunan bitcoinin yanında ethereum yüzde 2,9 düşüşle 2 bin 557 dolar düzeylerinden işlem görüyor.

Önceki hafta 30 bin doların altını gören Bitcoin, Amazon ve Tesla gibi büyük şirketlerin piyasaya gireceğine dair beklentilerin oluşması ile toparladı.

Amazon’un, Bitcoin’i bu yılın sonundan itibaren ödeme aracı olarak kabul edeceği yönünde basında çıkan haberleri yalanlamasının ardından 40 bin dolara yaklaşan Bitcoin, yalanlamayla 36 bin dolara kadar düşmüş sonrasında ise yine yükselerek ve 40 bin doların üstüne tırmanmıştı.

An itibariyle 39 bin dolar seviyelerinde seyreden kripto para birimi dikkatle izlenmeye devam ediyor.

DEVLETLER HALA MESAFELİ

Kripto paralar, vergilendirme zorlukları, terörün finansmanı ve kara para gibi konular nedeniyle üzerinde dikkatle durulan kripto paralara çeşitli ülkelerden gelen müdahaleler yüzünden yatırımcılar için güvenli alan olmaktan hala uzak.

Çin'in kripto madenciliğini yasaklamasının yanı sıra ABD'li düzenleyicilerin de bu alanlara dair sürekli mesaj vermesi, yatırımcıları kaygılandıran bir başka endişe.

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