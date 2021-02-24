Bitcoin 50 bin doların üzerinde tutundu

Artan kurumsal alımların desteğinde 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gören kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, gelen satışlarla 45,000 dolara kadar indikten sonra, toparlanarak yükseldiği 50,000 doların üzerinde tutundu.

Son 24 saat içinde 45,290.59 ve 51,194.78 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.96 düşüşle 50,812.10 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 3.26 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 3.0 milyar dolarlık düşüşle, 951 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 1.0 trilyon dolar sınırını 7 Ocak’ta ve 1.5 trilyon dolar sınırını da 15 Şubat’ta aşah toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 1.54 trilyon dolara inse de, 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 54 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden yedi birim de düşenler arasındaydı.

İlginizi Çekebilir Yeni güvenli liman: Bitcoin

Toplam 8,573 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,545 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.7’sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 36 milyar dolar artışla, 269 milyar dolara yükseldi.

Son zamanda aldığı 70,000 Bitcoin ile kripto para yatırımcısı kurumlar arasına katılan iş zekası, mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler şirketi MicroStrategy’nin kurucu ortağı ve CEO’su Michael Saylor, Bitcoin’in önümüzdeki dönemde altının tüm piyasasını kapsayacağını ileri sürdü. (DHA)

İlginizi Çekebilir Bitcoin dolar için tehdit mi? Yetkili isim açıkladı...