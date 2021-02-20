Bitcoin 56 bin doları da aştı

Kripto para birimlerinden Bitcoin’in değeri bu sabah Londra piyasasında 56 bin 666 dolarla rekor tazelerken, toplam piyasa değeri de 1 trilyon doları aştı.

Bitcoin’in dolar cinsinden değerinde yükseliş son bir haftada yüzde 18’i, yıl başından bu yana yüzde 93’e ulaştı.

Bitcoin 1 Ocak’ta 29 bin 300 dolar seviyesindeydi.

ETHEREUM 2 BİN DOLARI AŞTI

Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum da 2 bin 41 doları gördü. Ethereum’da yıl başından bu yana değer artışı yüzde 170’i aştı.

Son dönemde, dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın CEO’su olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı sonrası kurumsal yatırımcıların artan ilgisi, kripto paralarda yükselişi hızlandırmış durumda.

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