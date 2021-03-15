Bitcoin ATM’leri ABD’de yayılıyor

2020 yılı boyunca ABD’de sayıları hızla artan bitcoin ATM’leri, dijital para birimi bitcoini 60,000 doların üzerine çıkartan kripto para birimleri işlemlerdeki çılgın artıştan desteklendi.

CoinFlip ve Coin Cloud gibi bitcoin ATM işletmecileri, rakip şirketlerin henüz ulaşamadıkları bölgeleri araştırarak, binlerce bitcoin ATM’si kurdular.

Bitcoin ATM’lerinin azınlıkta olduğu yerleri bulmak için ABD haritasını inceledikten sonra Montana eyaletine giden Quad Coin şirketinin kurucusu Mark Shoiket, “(Bitcoine) talep olduğunu ve insanların her yerde bitcoin aradıklarını varsaydım” dedi.

Shoiket, bir haftalık yolculuktan sonra Montana’da tütün ürünleri satan 406 Glass adlı dükkan da dahil olmak üzere bitcoin ATM’leri kurmak için yedi nokta buldu.

Howmanybitcoinatms.com platformunun verilerine göre, Ocak ayı itibarıyla ABD’de 28,185 bitcoin ATM’si bulunuyor. Bunların yaklaşık 10,000 tanesi son beş ayda kuruldu.

Bitcoine artan rağbet, yeni ATM’lerin kurulmasındaki en büyük neden oldu.

İnsanların online işlem yapmak yerine ATM kullanmalarının sebepleri değişiklik gösteriyor. Bazıları nakit olarak ödeme alıyor, bazılarının banka hesapları olmayabiliyor, bazıları yurtdışına para göndermek ya da kimliğinin gizli kalmasını istiyor, bazılarıysa fiziksel bir makinayla işlem yaparken kendilerini daha rahat hissediyor.

Pittsburgh bölgesinde yaşayan 51 yaşındaki bitcoin yatırımcısı Rebecca White, online olarak büyük yatırımlar yapıyor ve ailesi ilave paraya ihtiyaç duyduğunda bitcoin ATM’lerini kullanıyor.

White, “Marketten gıda alışverişimizi yaparken (mesela) 60 dolarımız kaldıysa, bitcoin ATM’sine uğruyorum” diye belirtiyor.

Bazı makinalar yalnızca bitcoin sunarken, diğer bazılarıysa müşterilerin çeşitli dijital para birimlerine yatırım yapmalarına olanak sağlıyor. Ancak çok az bitcoin ATM’si esasında nakit para veriyor. Bitcoin ATM’leri, normal ATM’lere ve online işlemlere göre daha fazla işlem ücreti kesiyorlar.

CipherTrace şirketinin yöneticisi Pamela Clegg, bitcoin ATM’lerindeki işlemlerden kesilen komisyonun toplam işlemin %6’sıyla %20’si arasında değiştiğini belirtti.

ABD genelinde 1,470 bitcoin ATM’si bulunan Las Vegas merkezli bitcoin ATM işletmecisi Coin Cloud’in CEO’su Chris McAlary, bu yıl sonuna kadar şirketin ATM sayısını 10,000’e çıkartmayı hedeflediklerini açıkladı.

Rakip şirket CoinFlip ise geçen sene sayısı yaklaşık 420 olan bitcoin ATM’lerini bu yıl 1,800’e çıkardı.