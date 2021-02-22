Bitcoin çok sert çakılıp sıçradı

Kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı bugün çok sert düştü. Dün 58 bin doları aşarak rekor kıran Bitcoin’de bugünkü düşüş yüzde 16’yı aştı ve 49 bin doların altı seviyeler görüldü. Daha sonra 53 bin doların üstü seviyeler görülüdü.

Sert düşüşle birlikte Bitcoin piyasasının toplam değeri de 1 trilyon doların altına geriledi.

Bitcoin’de daha önce de çok sert yükselişleri çok sert düşüşler takip etmişti.

ELON MUSK VE LİKİDİTE ETKİSİ

Bloomberg’deki konuya ilişkin haberde, Tesla CEO’su Elon Musk’ın mesajlarının yükselişte olduğu gibi düşüşte de etkili olduğu öne sürüldü. Musk, önceki gün Bitcoin’in fiyatının “fazla yüksek” göründüğünü belirtmişti.

Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık yatırımı, Musk’ın Twitter paylaşımları ve kurumsal yatırımcıların artan ilgisi, Bitcoin’in sene başından bu yana 29 bin dolardan 58 bin dolara yükselişinde etkili olmuştu.

Daha uzun vadeli bakıldığında ise bazı uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının pandemi sırasında rekor parasal genişlemeye gitmesi, spekülatif varlıklar olan kripto para birimlerinin değerlerini artırmasında etkili olduğuna dikkat çekiyor.

ABD’nin en büyük yatırım bankası JPMorgan Chase & Co. stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou imzalı 19 Şubat Cuma tarihli notta, Bitcoin’de likidite sorununa işaret etmiş ve küçük akımların bile yüksek fiyat hareketlerine neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Bitcoin, 2020 yılı Ekim ayı ortasından bu yana yüzde 300 oranında yükselmişti.

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