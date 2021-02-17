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Bitcoin dolar için tehdit mi? Yetkili isim açıkladı…

Fed St Louis Başkanı James Bullard, yükselişiyle dikkat çeken Bitcoin'i dolara karşı bir tehdit olarak görmediğini söyledi.

Güncellenme: 13:03, 17/02/2021
Haberler Ekonomi
Bitcoin dolar için tehdit mi? Yetkili isim açıkladı…

ABD Merkez Bankası (Fed) St Louis Başkanı James Bullard, son dönemde hızla yükselen Bitcoin’i dolara karşı bir tehdit olarak görmediğini söyledi.

CNBC’nin sorularını yanıtlayan Bullard, “Bu konuda, yalnızca Fed politikalarını düşünüyorum; gördüğüm kadarıyla bu politika dolar ekonomisine dayanmaya devam edecektir” dedi.

Görülebildiği kadarlık bir süreçte, küresel ekonominin dolar bazlı olmayı sürdüreceğinin altını çizen Bullard, “Altın fiyatları yükselse ya da düşse, Bitcoin’in fiyatı yükselse ya da düşse, bu durumu etkilemez” dedi.

Analistler, Bullard’ın bu konuda, Bitcoin’in tarihinde ilk kez 50,00 doları aştığından kısa süre sonra konuştuğuna dikkat çekiyor. (DHA)

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