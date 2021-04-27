Bitcoin’de Tesla yükselişi

ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla’nın Bitcoin satışından 101 milyon dolar net kâr elde ettiğinin ortaya çıkmasının ardından kripto para biriminin değeri yükseldi.

Tesla, 2021 yılı Şubat ayı başında 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alımı yapmıştı. Şirket, elindeki Bitcoin’lerin yüzde 10’unu sattığını açıkladı.

REKOR KÂRIN DÖRTTE BİRİ BITCOIN SATIŞINDAN

Bloomberg, Tesla’nın Bitcoin satışından 272 milyon dolar gelir elde ettiğini ve bu satıştan net kârının 101 milyon dolar olduğunu aktardı. Söz konusu kâr, Bitcoin’in 438 milyon dolarlık rekor ilk çeyrek kârının yaklaşık dörtte birini oluşturdu.

Bu haberin ardından Bitcoin yüzde 3’ü aşan değer kazancıyla 54 bin 768 dolara kadar yükseldi.

‘BITCOIN BİRİKTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Tesla’nın CFO’su (mali işler müdürü) Zachary Kirkhorn, “Bitcoin’in değerine uzun vadede inanıyoruz. Elimizdekileri uzun vadeli olarak tutmak ve müşterilerimizin araç satın alırken ödediği Bitcoin’leri biriktirmek istiyoruz” dedi.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, 24 Mart’ta yaptığı açıklamada, Bitcoin ile araç satışına başladıklarını duyurmuştu.

Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık yatırımı, araç satışlarında Bitcoin ile ödeme imkanı ve Elon Musk’ın sosyal medyada Bitcoin’i olumlayan paylaşımları, kripto para biriminin bu yılki değer artışında etkili olmuştu.

Tesla, 2021’in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artışla 10,4 milyar dolarlık rekor gelir elde etmişti.

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