Bitcoin’de yeni zirve 40 bin 180 dolar

Başta kurumsal alımlar olmak üzere, kripto para piyasalarına artan yönelimin etkisiyle, en yüksek hacimli birim Bitcoin 40.180.37 dolar ile yeni zirveye tırmanırken, piyasa hacmi de 700 milyar doları aştı.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.84 artışla 38,535.74 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 32.43 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi ise 698.37 milyar dolardan, 719.82 milyar dolara yükseldi.

Analistlere göre Bitcoin ile birlikte altcoin piyasalarında da güçlü bir yükseliş gözlendi. En büyük altcoin olan Ether, üç yılın ardından ilk kez 1,200 doların üzerini gördü.

Bu yükseliş, Ether’i piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli varlıkları listesinde 88. sıraya taşıdı. En büyük 10 kripto para arasında yer alan XRP son 24 saat içerisinde yüzde 16.66 değer kazanarak 4’üncü sıraya yükseldi.

78 TANESİNİN DEĞERİ DÜŞTÜ

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 78 birimin değeri düşerken, düşenlerden 8 birim ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 5.0 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 22.88 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 14 milyar dolarlık artışla 185 milyar dolara yükseldi.

Toplam 8,209 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,018 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 70.1’ini Bitcoin oluşturuyordu.

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