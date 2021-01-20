Bitcoin’e savaş açan adam: Warren Buffett

Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar birçok kişi için yatırım aracı. Kripto paralar değer kazandıkça ilgi de günden güne artıyor. Ancak Amerikan Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'su Warren Buffett’ın Bitcoin’in bir yatırım aracı olup olmadığı konusunda şüpheleri ve sert eleştirileri var.

Önce Warren Buffett’ı bir tanıyalım. Kendisi 88.8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 7. insanı. Yani para kazanma konusunda pek çok insandan daha fazla tecrübesi ve bilgisi var. Yani eleştirileri yapan ‘boş’ biri değil ama Bitcoin’den milyonları götüren de pek çok insan var.

Amerikalı yatırımcı Buffett, Bitcoin'i değersiz bir yanılsama ve “Fare zehri” olarak değerlendiriyor. Aynı zamanda Bitcoin ve diğer kripto paraları değersiz bir yatırım aracı olarak niteleyerek, riskli olduğunu ifade ediyor. Diğer yandan kripto paralarla ilgili kötü bir son beklediğini söyleyerek, adeta Bitcoin ve diğer kriptoları reddediyor. İşte Warren Buffett'in Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili oldukça çarpıcı sözleri:

· Bitcoin ya da diğer kripto paralar bir para birimi değiller. 10 ya da 20 yıl sonra ortalıkta olmazlarsa hiç şaşırmam. Kripto paralar kalıcı bir değişim aracı ya da bir değer deposu değiller. 2014

· Yükselen bir fiyat daha fazla alıcı oluşturur. İnsanlar ‘Buna girmem gerek’ diye düşünür. Bu durumda insanlar anlamazlarsa daha iyi olur. Eğer anlamazsanız, anladığınızdan çok daha fazla heyecanlanırsınız. 2014

Temelde sadece bir yanılsama. Anonim olarak para aktarabilmenin çok etkili bir yolu. Çekler de para aktarabiliyor ama sırf para aktarabildikleri için bir değere sahipler mi? Umarım, Bitcoin bunu yapmanın daha iyi bir yolunu bulur. Bitcoin'in kendi içinde değerinin olduğu bence sadece bir şakadan ibaret. 2014

· Önümüzdeki 50 yıl içinde üretken varlıklara sahip olmak, kağıt parçalarına veya Bitcoin’e sahip olmaktan çok daha iyi olacak. 2014

’10 CENT DAHİ YATIRMAM’

· Genel olarak kripto paraların kötü bir sona doğru ilerlediğini söyleyebilirim. Kripto paralara beş yıllığına bir yatırım yapsaydım, bundan memnun olabilirdim. Ancak kısa süreliğine on sent dahi yatırmam. 2018

· Sen ve ben ya da bir başkası çeşitli kripto para birimleri satın alsak da çoğalmayacaklar. Önümüzde oturan bir grup tavşan olmayacak. Sadece orada öylece duracaklar. Bir süre sonra heyecanlanacağını umarak senden daha fazla alıyorum. Halbuki bir evde oturup bu fiyatı birlikte artırabiliriz. Ancak bir süre sonra o Bitcoin'i alacak bir başkasını bulmak zorundayız. Kripto paraların sonu geliyor. 2018

· Bitcoin bir süre kendi kendine beslenecek. Hatta uzun vadede çok yüksek fiyatlara dahi çıkacak. Ancak en sonunda Bitcoin ve diğer kripto paralar kötü bir şekilde noktalanacak. 2018

· Bitcoin fare zehrinin karesidir! (matematiksel anlamıyla). 2018

‘HAKKINDA ÇOK ŞEY BİLDİĞİM ŞEYLERDE SORUN YAŞIYORUM’

· Hakkında çok şey bildiğim şeylerde zaten yeterince sorun yaşıyorum. Hakkında hiçbir şey bilmediğim bir şeyde uzun veya kısa vadede neden pozisyon alayım? Kripto para birimlerinin ya da kakao çekirdeklerinin ne yapacağını bilmemize gerek yok. Sadece 8 veya 10 hisse senedine odaklanmalıyız. 2018

· Kripto paralar çok fazla şarlatan çekiyor. Bu zengin olmaya çalışan insanları kullanmak için bir fırsat. Çünkü o insanların komşuları onların anlayamadığı şeyleri satın alarak zengin oluyorlar. Kripto paralar kötü bir sona doğru ilerliyor. 2018

· Blok zinciri zekice ve önemlidir. Fakat Bitcoin'in benzersiz olan hiçbir değeri yok. Kripto paralar hiçbir şey üretmezler. Bütün gün ona bakabilirsiniz ancak en ufak bir çoğalma sağlanamaz. Temelde bir yanılgıdır. 2019

Kripto para birimlerinin temelde hiçbir değeri yoktur ve hiçbir şey üretmezler. Kripto paralar artamazlar, çek yoluyla aktarılamazlar. Umduğunuz tek şey, elinizdeki kripto paranın başkası tarafından daha fazla bir fiyata alınması. Bu değer açısından sıfır. 2020



WARREN BUFFETT KİMDİR? 1930 yılında ABD'nin Nebraska eyaletinde doğan Warren Buffett, ticarete çok küçük yaşta başladı. Buffett ilk yatırımını, tüccar ve yatırımcı olan babasından yardım alarak gerçekleştirdi. Lise çağında arkadaşlarıyla birlikte gazete dağıtma, araba yıkama gibi işlerde çalışan Buffett, girişimciliğin önemini fark etti. Lisans eğitimini Nebraska Üniversitesi'nin İşletme Bölümü'nde alan Buffett, yüksek lisansını Columbia Business Üniversitesi'nde yaptı. Hayatını değiştirecek olan üniversitedeki hocası Benjamin Graham'dan yatırımcılık dersleri aldı. Hocasının yatırım şirketinde 2 yıl boyunca analist olarak çalıştı. Ardından 1956 yılında Buffett Partnership şirketini kurdu ve burada hocası Graham'dan öğrendiği teknikleri kullandı. 30 yaşından sonra da yaptığı yatırımlarla zengin oldu. Daha sonra Berkshire Hathaway şirketine yatırım yapmaya başlayan Buffett, şirket hisselerinin büyük bir kısmını alarak şirketin sahibi haline geldi.

‘YASA DIŞI BİR YOL OLARAK KULLANILDI’

· Bitcoin, parayı taşımak için yasa dışı bir yol olarak kullanıldı. Bitcoin'e girmenin en mantıklı yolu valizlerden kurtulmak. Çünkü bir ülkeden diğer ülkeye geçişte paralar valizler içerisinde taşınıyordu. Bundan sonra valizlere olan talepte düşüş olacaktır. Buna Bitcoin'in topluma ekonomik bir katkısı olarak bakabilirsiniz. 2020

· Ben Bitcoin almadım ve kripto para birimim de yok. Asla bir kripto para birimi de yapmayacağım. Belki bir Warren para birimi başlatabilirim ve bunlardan sadece 21 milyon olacağını söyleyebilirim. Ama onunla bir başkasına satmak dışında hiçbir şey yapamazsın. 2020

FİYATI NEDEN BU KADAR YÜKSELDİ? Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat geçen aylarda Bitcoin fiyatlarında yaşanan yükselişi sozcu.com.tr'ye değerlendirmişti. Bitcoin ile ilgili yıl başından bu yana çok önemli gelişmeler olduğunu belirten Polat, “Bitcoin arzı otomatik olarak 4 yılda bir yarıya düşürülüyor. Bunun ilki 2012 yılında gerçekleşmişti. İkincisi 2016 yılında oldu ve son olarak da 2020 yılının Mayıs ayında bir yarılanma oldu. Arz yarıya inince yavaş yavaş kıtlık başlıyor. Talep aynı ama miktar azalıyor. Aslında fiyat artışında ana belirleyici bu.” ifadelerini kullanmıştı.

*Yukarıdaki makalede yer alan bilgilerin önemli bir bölümü Business Insider’da Theron Mohamed imzalı “Warren Buffett Bitcoin’i işe yaramaz bir yanılsama ve fare zehri diyerek eleştirdi. İşte kripto paralar hakkında en iyi 16 sözü” isimli derlemeden alınmıştır.

