Bizi uzaya göndermeyin eve ekmek götürsek yeter

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Politikaları Başkanı Samsun Milletvekili Erhan Usta, kent merkezinde ve ilçelerde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bir esnaf 18 yıldır AKP'ye oy attığını ancak son dönemde pişman olduklarını söyleyerek, “Esnaf bir şeylerini satarak ayakta durmaya çalışıyor. İnanın satacak bir şeyimiz kalmadı” dedi. Başka bir esnaf ise “Bizi uzaya göndermeyin, dükkanımızı açın. Eve ekmek götürsek yeter” diyerek hükümete tepki gösterdi.

Esnaf zor durumda olduğu halde hiçbir AKP'linin kendilerini ziyaret etmediğini ve sorunlarını dinlemediğini belirten bir esnaf, şunları söyledi:

“Esnafın yüzde 85'i yapılan yardımlardan faydalanamadı. Başvurularımızın hepsi reddedildi. Kim alıyor bu yardımları, ben merak ediyorum. İnanın satacak bir şeyimiz kalmadı. Çek ile kredi kartıyla dönen esnafların hepsi şu anda perişan bir durumda.”

Erhan Usta'ya sorunlarını anlatan bir büfeci ise hafta sonları kendilerinin kapalı olmasına rağmen marketlerin açık olduğuna dikkat çekti.

KİRAYI ÖDEYEMİYORUZ

Haksız rekabet olduğunu dile getiren büfeci, “Marketlerde virüs yok da, büfelerde mi virüs var? Oraya aynı anda 30-40 kişi giriyor. Bizim büfemize 1-2 kişi. Kirayı, Bağ-Kur'u ödeyemiyoruz. 20 yıldır hiç işlerim bozulmamıştı bugüne kadar. Para yok, borç çok. Onları da kapatsınlar. Haksız rekabet olmasın. Bizi uzaya göndermeyin, dükkanımızı açın. Eve ekmek götürsek yeter” ifadelerini kullandı.