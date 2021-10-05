Bizim de maaşımız onun kadar olsaydı uygun derdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaparak fiyatların gayet uygun olduğunu söyledi. Peki sokaktaki vatandaş için de fiyatlar gayet uygun mu? SÖZCÜ Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlara sordu, bir dokundu bin ah işitti.

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Kemal ATLAN İlker KILIÇASLAN Latif SANSÜR

■ Yunus Aygüzer (Eskişehir-esnaf):

Son yıllarda üretim yapmak gerçekten çok zor. Alıcıya da tüketiciye de bir şey demek doğru değil. Gübreye, yakıta, elektriğe gelen zam mecburen üretilen ürünün de zamlanmasına neden oluyor. Cumhurbaşkanımızın fiyatlar konusunda ‘gayet normal' sözlerine katılamıyorum. Maaşlarımıza gerektiği kadar zam yapılsa fiyatlar bize de normal gelebilir.

■ Ali Öztürk (emekli):

Alım gücümüz kalmadı. Emekli, olmama rağmen çalışıyorum. Çünkü aldığım maaşla geçinmem mümkün değil. 25 liraya aldığımız ayçiçek yağı bugün 80 liranın üzerine çıktı. Ama maaşlarımıza bu oranda zam yapılmadı.

■ Hasan Tinti (emekli):

Tarım Kredi'deki fiyatları hiç gitmediğim için bilmiyorum ama marketlerin gerçekten ateş pahası olduğunu biliyoruz. Eğer bizim de sayın Cumhurbaşkanımız gibi maaşımız yüksek olsa belki biz de ‘Evet pahalı değil' diyebiliriz. Vatandaşın aklıyla lütfen dalga geçmesinler.

MARKETE GİTMEYE KORKAR OLDUK

■ Fatma Kuş (Yeminli Mali Müşavir):

Ülkemizde vatandaşın artık yaşam standardı düştü. Eskiden evimizin giderleri için aylık olarak yaptığımız alışverişler kalmadı. Günlük cebimizdeki parayla ne alabiliyorsak o. Kimi zaman markete bile girmeye korkar olduk.

■ Halil Demircan (Emekli)

Herkesin hesabı kesesine göre. 75 bin lira maaş alan Reis için niye uygun olmasın ki. Vatandaşın geliri de reisin geliri kadar olsa market fiyatından niye şikayet etsin ki?

■ Fatma Seki (Emekli)

Emekli Fatma Seki, geçen yıla kadar 100 TL ile tüm pazar alışverişini yapabilirken artık 200 TL ile filenin dolmadığını anlattı. Seki, “Geçinebilmek için ektiğim sebzeleri satıyorum. İğdeden ipliğe zam geldi, emekli maaşı o kadar artmadı. Alırken kepçeyle verirken çay kaşığıyla” dedi.

TEK PATATES UCUZ

■ Erhan Arslan (İnşaat işçisi)

58 yaşındaki inşaat işçisi Erhan Arslan, kooperatifte satılan ürünlerinde patates fiyatının uygun olduğunu belirterek, “Alışverişe giderken en uygun yerleri seçiyorum. Meyveli gazlı içecek kooperatifte 6.75, başka markette 6.5 TL. 49.60 lira olan tuvalet kâğıdı ise bir başka markette 46.95 TL” dedi.